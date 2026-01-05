Jordan Terra
针织帽
20% 折让
要论必不可少，有什么单品比得上针织帽？Jordan Terra 针织帽采用柔软针织纱线，正面中央饰有刺绣 Jumpman 标志，时尚有型。
- 显示颜色： 巴洛克棕/帆白
- 款式： FZ2055-237
其他细节
- Terra 针织帽均采用匠心设计，塑就时尚外观
- 针织结构，质感柔软
- 翻边设计，可供随心调整佩戴方式
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
