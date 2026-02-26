 
Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版） - 黑/中灰/黑/火焰红

Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用耐用优质皮革制成，柔软贴合，可在比赛中提供出众抓握力。手指关键区域融入打孔设计，透气出众；手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。


  • 显示颜色： 黑/中灰/黑/火焰红
  • 款式： FN0536-017

其他细节

  • 手掌侧采用优质皮革，柔软贴合，提升抓握力和耐穿性
  • 手套背面采用弹性拼接面料，塑就自然流畅的运动体验
  • 手指关键区域融入打孔设计，舒适透气

产品细节

  • 手掌：100% 羊皮革。底部：80% 羊皮革/17% 聚酯纤维/3% 氨纶。其他：60% 锦纶/40% PU 人造革
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 不可洗涤
