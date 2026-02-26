Jordan Tour
高尔夫手套（左手常规版）
20% 折让
Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用耐用优质皮革制成，柔软贴合，可在比赛中提供出众抓握力。手指关键区域融入打孔设计，透气出众；手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。
- 显示颜色： 黑/中灰/黑/火焰红
- 款式： FN0536-017
Jordan Tour
20% 折让
Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用耐用优质皮革制成，柔软贴合，可在比赛中提供出众抓握力。手指关键区域融入打孔设计，透气出众；手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。
其他细节
- 手掌侧采用优质皮革，柔软贴合，提升抓握力和耐穿性
- 手套背面采用弹性拼接面料，塑就自然流畅的运动体验
- 手指关键区域融入打孔设计，舒适透气
产品细节
- 手掌：100% 羊皮革。底部：80% 羊皮革/17% 聚酯纤维/3% 氨纶。其他：60% 锦纶/40% PU 人造革
- 刺绣 Jumpman 标志
- 不可洗涤
- 显示颜色： 黑/中灰/黑/火焰红
- 款式： FN0536-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。