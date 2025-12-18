Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 男子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和柔软的合成材质，以及模压塑料后跟夹，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。

显示颜色： 白色/健身红/金属银/黑

款式： IO2091-101