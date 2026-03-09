 
Jordan Trunner O/S 男子运动鞋漫游飞翼鞋 - 黑/煤黑/黑

Jordan Trunner O/S

男子运动鞋漫游飞翼鞋

13% 折让

穿上 Jordan Trunner O/S 男子运动鞋，尽享出众造型和舒适脚感。该鞋款以现代手法焕新演绎元年款 Jordan Trunner，采用透气网眼布和翻毛皮细节，缔造柔韧灵活感受；足底搭载回弹缓震的泡绵，塑就柔软迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IB3722-003

其他细节

  • 鞋舌和鞋口采用加垫设计，柔软舒适
  • 两侧模压塑料支撑翼，为中足提供妥帖包覆，塑就稳固脚感

产品细节

