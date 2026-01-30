Jordan Trunner O/S
男子运动鞋漫游飞翼鞋
21% 折让
穿上 Jordan Trunner O/S 男子运动鞋，尽享出众造型和舒适脚感。该鞋款以现代手法焕新演绎元年款 Jordan Trunner，采用透气网眼布和翻毛皮细节，缔造柔韧灵活感受；足底搭载回弹缓震的泡绵，塑就柔软迈步体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IB3722-003
其他细节
- 鞋舌和鞋口采用加垫设计，柔软舒适
- 两侧模压塑料支撑翼，为中足提供妥帖包覆，塑就稳固脚感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
