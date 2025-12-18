 
Jordan We Outside 大童梭织运动夹克 - 黑

Jordan

We Outside 大童梭织运动夹克

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan We Outside 大童梭织运动夹克采用梭织面料，结合落肩设计，营造休闲体验，适合户外穿着。全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；大号翻盖口袋，可供存放钥匙或手机；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。可搭配 Jordan We Outside 梭织长裤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8379-010

Jordan

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8379-010

