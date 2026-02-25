Jordan We Outside 大童梭织长裤采用梭织锦纶面料，结合经典长裤版型，质感轻盈，适合户外穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固感受；侧边口袋设计，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan We Outside 梭织运动夹克，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。