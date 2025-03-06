新奥尔良是锡安·威廉姆森职业球员梦想起飞、 续写传奇的地方。 Jordan Zion 2 SE PF 男子篮球鞋以满月奇景为灵感，致敬锡安对这座城市的喜爱之情和他的不凡历程。 鞋款融入帆布材料，代表辛苦付出终有收获。 当然，该鞋款还沿袭了广为人知且备受青睐的性能，助力球场应战。 穿上这款篮球鞋，整装待发，开启焕变之旅。

显示颜色： 天体金/浅柠檬黄绿/石膏色/典雅托帕石色

款式： FJ2956-200