 
Nike Journey Run 女子公路跑步鞋 - 山峰白/笔尖灰黑色/金属银/乌紫

Nike Journey Run

女子公路跑步鞋

¥749

轻盈鞋面搭配舒适缓震设计，带来柔软的迈步体验。穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。


  • 显示颜色： 山峰白/笔尖灰黑色/金属银/乌紫
  • 款式： IR7599-150

Nike Journey Run

¥749

轻盈鞋面搭配舒适缓震设计，带来柔软的迈步体验。穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。

精制网眼设计

鞋面精制网眼设计，塑就灵活包覆效果。

舒适缓震

足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。

非凡抓地力

橡胶外底，铸就强劲抓地力，助力一路畅跑。

产品细节

  • 别致的耐克勾标志和鞋垫图案
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/笔尖灰黑色/金属银/乌紫
  • 款式： IR7599-150

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

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