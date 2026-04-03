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Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋 - 赛车蓝/白色

Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy

耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋

14% 折让

攻势全开，绿茵利器。Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8310-446

Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy

14% 折让

攻势全开，绿茵利器。Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

非凡触球感

鞋面搭配纹理细节，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

舒适贴合

提拉设计结合鞋口弹性材料，便于穿脱，让你无需系带，即刻上场。鞋款以柔韧灵活的织物材料搭配合成材质，提供有力支撑和出色的触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8310-446

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.6

    36: 鞋内长 23.4

    37.5: 鞋内长 24.3

    38.5: 鞋内长 24.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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