耐克刺客系列姆巴佩大童 MG 多种场地高帮足球鞋

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

想让疾速表现跃升新层次？Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 MG 多种场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你和基利安·姆巴佩提供出众支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。


  • 显示颜色： 日蚀紫红/金属银
  • 款式： HF3417-200

非凡触球感

鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状抓地设计由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。

舒适贴合

织物与合成材质组合鞋面，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
