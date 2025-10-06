想让疾速表现跃升新层次？ Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

