Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."

¥499

在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。

迅疾表现，强劲抓地 后跟 Air Zoom 缓震配置，搭配前足 V 字形鞋钉和鱼鳍状鞋钉，在关键时刻铸就出色抓地表现。 舒适贴合 鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。