在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，搭载 Air Zoom 缓震配置，助你全速驰骋，让防守球员望尘莫及。

生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。

在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，搭载 Air Zoom 缓震配置，助你全速驰骋，让防守球员望尘莫及。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。