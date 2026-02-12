 
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童多种场地足球童鞋 - 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列

大童多种场地足球童鞋

20% 折让

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童多种场地足球童鞋保持一贯的出众品质，无论孩子是球场新手还是业余爱好者，皆可助孩子从容上场。上脚潮鞋，释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情凌跃。


  • 显示颜色： 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝
  • 款式： FQ8288-801

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列

20% 折让

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童多种场地足球童鞋保持一贯的出众品质，无论孩子是球场新手还是业余爱好者，皆可助孩子从容上场。上脚潮鞋，释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情凌跃。

触感柔软

合成材质鞋面融入匠心纹理细节，提供出众抓附力，铸就出众控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

外底搭配模压鞋钉，可轻松驾驭天然草地和人造草地球场。出众设计，专为运动员打造，有助轻松驾驭多种地面。

休闲贴合

舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝
  • 款式： FQ8288-801

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。