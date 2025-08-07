准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列大童天然硬质草地低帮足球鞋，疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。

