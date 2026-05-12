 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 日蚀紫红/金属银

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"

耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

20% 折让

准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，像基里安·姆巴佩一样疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 日蚀紫红/金属银
  • 款式： HF5450-200

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"

20% 折让

准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，像基里安·姆巴佩一样疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。

迅疾表现

Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 日蚀紫红/金属银
  • 款式： HF5450-200

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.2

    33.5: 鞋内长 21.9

    35: 鞋内长 22.6

    36: 鞋内长 23.8

    37.5: 鞋内长 24.3

    38.5: 鞋内长 24.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。