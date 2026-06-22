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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
10% 折让
准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，像基里安·姆巴佩一样疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。
- 显示颜色： 日蚀紫红/金属银
- 款式： HF5450-200
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"
10% 折让
准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，像基里安·姆巴佩一样疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。
迅疾表现
Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 日蚀紫红/金属银
- 款式： HF5450-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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