Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr."

¥799

在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。

设计揭秘

表层金属色调致敬维尼修斯·儒尼奥尔在场上的风采，以及他对明亮色彩足球鞋的终生热爱。第二层色调则是为了致敬他为获得穿上这双鞋的资格所付出的努力。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状抓地设计搭配后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停，果断突破。

触感柔软

合成材质鞋面融入细小纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。

舒适贴合

Flyknit 飞织材料，带来舒适贴合感。