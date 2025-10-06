Nike Jr. Phantom 6 High Academy
耐克暗煞系列大童 AG 人造草地高帮足球鞋
¥499
穿上 Nike Jr. Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列大童 AG 人造草地高帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。鞋面关键区域融入合成材质，带来抓附性能，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 橙红/亮石灰色/黑
- 款式： HQ2034-800
非凡触球感
合成材质鞋面抓附力出众，让双足贴近足球， 有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
强劲抓地，驾驭球场
锥形鞋钉，在快速运动时提供强劲抓地力。
自然贴合
覆面设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
