Nike Jr. Phantom 6 High Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。