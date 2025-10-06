 
Nike Jr. Phantom 6 High Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋 - 橙红/活力绿黄/黑

Nike Jr. Phantom 6 High Club

耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋

¥399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Jr. Phantom 6 High Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。


  • 显示颜色： 橙红/活力绿黄/黑
  • 款式： HQ2022-800

Nike Jr. Phantom 6 High Club

¥399

Nike Jr. Phantom 6 High Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。

出众触球感

鞋面采用柔韧材料，契合足形，让双足贴近足球，缔造出色控球表现。

强劲抓地，驾驭球场

足底抓地纹路，为你打造迅疾稳固的运动体验。

舒适贴合

鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于天然和人造场地
  • 显示颜色： 橙红/活力绿黄/黑
  • 款式： HQ2022-800

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。