Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
¥499
穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。关键部位融入匠心触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 橙红/亮石灰色/黑
- 款式： HM9203-800
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
¥499
穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。关键部位融入匠心触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
非凡触球感
加大触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
覆面设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 橙红/亮石灰色/黑
- 款式： HM9203-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。