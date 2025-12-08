Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
20% 折让
穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。
- 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
- 款式： HM9204-400
准确触球，利落踢射
Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
