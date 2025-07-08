传奇新释义，光辉不褪减。Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 TF 大童人造场地低帮足球鞋经焕新打造，采用 FlyTouch Lite 精良材料，助力展现出众比赛表现。鞋款柔软舒适，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球提供出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

