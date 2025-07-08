Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy
耐克传奇系列大童人造场地低帮足球鞋
售罄：
此配色当前无货
传奇新释义，光辉不褪减。Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列 TF 大童人造场地低帮足球鞋经焕新打造，采用 FlyTouch Lite 精良材料，助力展现出众比赛表现。鞋款柔软舒适，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。
- 显示颜色： 粉蓝/白色
- 款式： DV4351-401
非凡触球感
看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球提供出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。
自然贴合
FlyTouch Lite 出众材料，柔软非凡，令鞋款贴合足形，营造舒适脚感。鞋舌添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。柔软里料，塑就出众脚感。
强劲抓地，驾驭球场
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21
33.5: 鞋内长 21.6
35: 鞋内长 22.4
36: 鞋内长 23.2
37.5: 鞋内长 23.8
38.5: 鞋内长 24
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。