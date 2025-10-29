Jumpman Two Trey (TD)
婴童运动童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jumpman Two Trey (TD) 婴童运动童鞋旨在致敬迈克尔·乔丹在芝加哥的时光，助力宝贝学步。优质皮革结合泡绵鞋底，塑就出众鞋款。你支持谁？我支持乔丹。
- 显示颜色： 白色/黑/暗紫
- 款式： DQ8433-100
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合设计，提供出众支撑力，塑就优质外观
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 弹性鞋带
