Jumpman Two Trey (TD) 婴童运动童鞋旨在致敬迈克尔·乔丹在芝加哥的时光，助力宝贝学步。优质皮革结合泡绵鞋底，塑就出众鞋款。你支持谁？我支持乔丹。


  • 显示颜色： 白色/黑/暗紫
  • 款式： DQ8433-100

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合设计，提供出众支撑力，塑就优质外观
  • 后跟提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/黑/暗紫
  • 款式： DQ8433-100

