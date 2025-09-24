迅疾表现，舒适相随。Nike "Just Do It" 卡洛斯·阿尔卡拉斯中国赛季特别款T恤采用经典版型与针织棉料，略带垂坠感，尽显休闲风范，让你舒适又有型。配色 010 饰有网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) "Just Do It" 主题图案。

