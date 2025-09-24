 
Nike "Just Do It" 幼童夹克 - 黑

Nike

"Just Do It" 幼童夹克

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike "Just Do It" 幼童夹克采用经典字母运动风格设计，结合雪尼尔绒线刺绣细节，尽显品牌魅力。采用羊毛混纺面料，结合休闲剪裁和正面按扣开襟设计，方便叠搭；正面插手口袋，便于存放小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ2810-010

产品细节

  • 面布：62% 绵羊毛/38% 聚酯纤维。里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 采用专业护理，不宜浸泡
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ2810-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。