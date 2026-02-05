Nike "Just Do It"
郑钦文特别款T恤
¥299
舒适顺滑，铸就迅疾表现。Nike "Just Do It" 郑钦文特别款T恤采用宽松版型结合舒适棉料，营造充裕活动空间，助你自如畅动。配色 010 饰有网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) "Just Do It" 主题图案。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV6815-010
产品细节
- 100% 棉
- 宽松版型
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
