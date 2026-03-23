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Nike "Just Do It" Red Panda 幼童T恤 - 白色

Nike

"Just Do It" Red Panda 幼童T恤

¥169

Nike "Just Do It" Red Panda 幼童T恤是衣橱里的常备单品，俏皮百搭，定能成为孩子的日常穿搭心头好。采用柔软棉质面料，搭配圆领设计，塑就舒适自在的穿着体验，让孩子无论日常玩乐，皆可畅享舒适。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： JA0962-100

Nike

¥169

Nike "Just Do It" Red Panda 幼童T恤是衣橱里的常备单品，俏皮百搭，定能成为孩子的日常穿搭心头好。采用柔软棉质面料，搭配圆领设计，塑就舒适自在的穿着体验，让孩子无论日常玩乐，皆可畅享舒适。

产品细节

  • 100%棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： JA0962-100

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