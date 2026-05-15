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Nike Kawa
大童拖鞋
15% 折让
Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，令疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 819352-001
Nike Kawa
15% 折让
Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，令疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
其他细节
- 外底波浪状凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
- 柔软合成材质固定带，帮助稳固双足
- 足底搭配柔软泡绵，带来舒适脚感
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 819352-001
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.7
29.5: 鞋内长 19.8
31: 鞋内长 20.5
32: 鞋内长 21.3
33.5: 鞋内长 22
35: 鞋内长 22.6
36: 鞋内长 23.5
37.5: 鞋内长 24.3
38.5: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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