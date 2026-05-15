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Nike Kawa 大童拖鞋 - 黑/白色

Nike Kawa

大童拖鞋

15% 折让
黑/白色
白色/黑

Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，令疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 819352-001

Nike Kawa

15% 折让

Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，令疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。

其他细节

  • 外底波浪状凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
  • 柔软合成材质固定带，帮助稳固双足
  • 足底搭配柔软泡绵，带来舒适脚感

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 819352-001

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.7

    29.5: 鞋内长 19.8

    31: 鞋内长 20.5

    32: 鞋内长 21.3

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.6

    36: 鞋内长 23.5

    37.5: 鞋内长 24.3

    38.5: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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