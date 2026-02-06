Nike Kawa SE
大童拖鞋
¥199
Nike Kawa SE 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
- 显示颜色： 柔黄/砂岩灰粉/宝石蓝/浅品红
- 款式： IB5883-700
Nike Kawa SE
¥199
Nike Kawa SE 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
其他细节
- 采用柔软的固定带，塑就稳固贴合感
- 鞋面固定带经久耐穿且易于清洁
- 柔软泡绵鞋床，柔韧舒适
- 隐藏式接缝设计，有助应对摩擦的情况
产品细节
- 外底凹槽设计
- 显示颜色： 柔黄/砂岩灰粉/宝石蓝/浅品红
- 款式： IB5883-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。