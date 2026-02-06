 
Nike Kawa SE 大童拖鞋 - 柔黄/砂岩灰粉/宝石蓝/浅品红

Nike Kawa SE

大童拖鞋

¥199

Nike Kawa SE 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。


  • 显示颜色： 柔黄/砂岩灰粉/宝石蓝/浅品红
  • 款式： IB5883-700

其他细节

  • 采用柔软的固定带，塑就稳固贴合感
  • 鞋面固定带经久耐穿且易于清洁
  • 柔软泡绵鞋床，柔韧舒适
  • 隐藏式接缝设计，有助应对摩擦的情况

产品细节

  • 外底凹槽设计
