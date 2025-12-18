KD18 EP

¥1,299

凯文·杜兰特的得分狂潮席卷赛场，势不可挡。KD18 EP 圣诞系列杜兰特男子篮球鞋采用半透明外底，鞋舌上的专属标志被填充闪粉的塑料气泡包裹，如同一个精致的雪花球，为这款鞋注入了冬日能量。鞋面饰有冰雪风格图案，独具匠心，正如凯文·杜兰特的每一次等分。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在瞬间爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。Cushlon 泡绵缔造柔软舒适脚感，让你以活力姿态进入比赛。

弹力迈步

后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅敏起步体验，同时带来稳定支撑效果。

出众透气

鞋面采用网眼设计，可在运动升温之际营造出色透气性，同时有助减轻鞋身重量。

出众包覆

坚韧的塑料鞋笼设计，可贴合足形，在鞋面两侧提供有力支撑，助你保持平稳。