KD18 PRM EP
杜兰特男子篮球鞋
¥1,299
这款 KD18 PRM EP 杜兰特男子篮球鞋向初代 Nike Foamposite One Royal 致敬，是“死神”成长过程中喜爱的球鞋之一。醒目的蓝色和匠心外底，塑就别致造型，激励着世界各地的篮球爱好者。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 国际蓝/黑/多色
- 款式： IB6683-400
缓震回弹，出众脚感
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。Cushlon 泡绵缔造柔软舒适脚感，助力保持活力。
弹力迈步
后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅敏起步体验，同时带来稳定支撑效果。
出众包覆
坚韧的塑料鞋笼设计，可贴合足形，在鞋面两侧提供有力支撑，助你保持平稳。
产品细节
- 显示颜色： 国际蓝/黑/多色
- 款式： IB6683-400
