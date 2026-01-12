 
KD18 PRM EP 杜兰特男子篮球鞋 - 国际蓝/黑/多色

¥1,299

这款 KD18 PRM EP 杜兰特男子篮球鞋向初代 Nike Foamposite One Royal 致敬，是“死神”成长过程中喜爱的球鞋之一。醒目的蓝色和匠心外底，塑就别致造型，激励着世界各地的篮球爱好者。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 国际蓝/黑/多色
  • 款式： IB6683-400

缓震回弹，出众脚感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。Cushlon 泡绵缔造柔软舒适脚感，助力保持活力。

弹力迈步

后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅敏起步体验，同时带来稳定支撑效果。

出众包覆

坚韧的塑料鞋笼设计，可贴合足形，在鞋面两侧提供有力支撑，助你保持平稳。

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。