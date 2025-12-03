KD18 "Slim Reaper" EP

¥999 ¥1,299 23% 折让

当“死神”在球场悄然潜行、伺机而动时，惊心紧张的氛围便油然而生，他让对手防不胜防，屡屡打出单场 30 分的精彩表现。 KD18 "Slim Reaper" EP 杜兰特男子篮球鞋采用夜光外底设计，中足鞋笼饰以神秘细长的骷髅手图案，旨在致敬这位在三分线外神出鬼没、耐心等待出手机会、令对手闻风丧胆的得分高手。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在瞬间爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守， 在比赛进入白热化之际，成就出色表现。 Cushlon 泡绵缔造柔软舒适脚感，让你以活力姿态进入比赛。

弹力迈步

后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。 足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。 搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅敏起步体验，同时带来稳定支撑效果。

出众透气

鞋面采用网眼设计，可在运动升温之际营造出色透气性，同时有助减轻鞋身重量。

出众包覆

坚韧的塑料鞋笼设计，可贴合足形，在鞋面两侧提供有力支撑， 助你保持平稳。