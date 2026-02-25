KD18 "Warning Label" EP

¥1,499

警告：这款特别版 KD18 "Warning Label" EP 杜兰特男子篮球鞋可能会助你高效得分、打破防守，以及展现令人屏息的爆发力，让对手当场破防、颜面尽失。此鞋款搭载 Air Zoom 和 Nike Air 缓震配置，缔造出众回弹的缓震性能。鞋面采用合成材质，缔造出众耐穿性，助力轻松驾驭篮球运动，高能开打。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在瞬间爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。Cushlon 泡棉缔造柔软舒适脚感，助你在比赛中保持活力。 弹力迈步 后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷起步体验，同时带来稳定支撑效果。 出众耐穿 鞋面采用合成材质，经久耐穿。 出众包覆 坚韧的塑料鞋笼设计，在鞋面两侧提供有力支撑，助你保持平稳。