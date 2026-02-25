Nike Killshot 2 Leather
男子薄底运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用优质皮革鞋面，为复古外观注入新颖格调。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。
- 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/团队金
- 款式： HM3730-179
Nike Killshot 2 Leather
¥799
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用优质皮革鞋面，为复古外观注入新颖格调。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。
产品细节
- 柔软皮革鞋面，增添复古韵味
- 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
- 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/团队金
- 款式： HM3730-179
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。