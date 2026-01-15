 
Nike Killshot 2 Leather Premium 男子薄底运动鞋 - 鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/浅英国褐/鲜亮勃艮第酒红

Nike Killshot 2 Leather Premium

男子薄底运动鞋

¥799

Nike Killshot 2 Leather Premium 男子薄底运动鞋起初专为网球运动打造，现已成为休闲佳选单品，采用复古轻盈设计，打造多变造型，塑就舒适穿着感受。皮革鞋面，舒适耐穿。可拆卸翻折鞋舌设计，彰显复古美学风范。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/浅英国褐/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM8058-652

Nike Killshot 2 Leather Premium

¥799

Nike Killshot 2 Leather Premium 男子薄底运动鞋起初专为网球运动打造，现已成为休闲佳选单品，采用复古轻盈设计，打造多变造型，塑就舒适穿着感受。皮革鞋面，舒适耐穿。可拆卸翻折鞋舌设计，彰显复古美学风范。

其他细节

  • 橡胶外底，具备出色抓地力
  • 打蜡涂层鞋带，经久耐穿，塑就精致外观

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/浅英国褐/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM8058-652

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。