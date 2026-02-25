Nike Killshot 2 Leather Premium
男子薄底运动鞋
10% 折让
Nike Killshot 2 Leather Premium 男子薄底运动鞋起初专为网球运动打造，现已成为休闲佳选单品，采用复古轻盈设计，打造多变造型，塑就舒适穿着感受。皮革鞋面，舒适耐穿。可拆卸翻折鞋舌设计，彰显复古美学风范。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/浅英国褐/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM8058-652
其他细节
- 橡胶外底，具备出色抓地力
- 打蜡涂层鞋带，经久耐穿，塑就精致外观
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
