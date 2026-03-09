 
Nike Killshot 2 Premium 男子薄底运动鞋 - 黑/丝绒棕/奶白 II/黑

Nike Killshot 2 Premium

男子薄底运动鞋

Nike Killshot 2 Premium 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋汲取灵感，采用光泽感优质皮革和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。橡胶外底，缔造出众抓地力，彰显运动鞋风范。


  • 显示颜色： 黑/丝绒棕/奶白 II/黑
  • 款式： IR0801-010

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 低帮设计
  • 显示颜色： 黑/丝绒棕/奶白 II/黑
  • 款式： IR0801-010

