 
Nike Killshot 2 PRM 男子薄底运动鞋 - 金属灰/橡皮暗褐/黑

Nike Killshot 2 PRM

男子薄底运动鞋

¥799

Nike Killshot 2 PRM 男子薄底运动鞋采用出众版型，巧妙融合复古风范。翻折鞋舌是 90 年代的经典风格，而低帮设计则源自 70 年代的传统。


  • 显示颜色： 金属灰/橡皮暗褐/黑
  • 款式： IM4842-099

其他细节

  • 橡胶外底，增添复古魅力，铸就耐久抓地力
  • 左脚后跟饰以“72”字样，结合右脚醒目耐克勾标志，彰显传统风范
  • 可拆卸翻折鞋舌挡片

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。