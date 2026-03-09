Nike Killshot 2 PRM
男子薄底运动鞋
¥799
Nike Killshot 2 PRM 男子薄底运动鞋采用出众版型，巧妙融合复古风范。翻折鞋舌是 90 年代的经典风格，而低帮设计则源自 70 年代的传统。
- 显示颜色： 金属灰/橡皮暗褐/黑
- 款式： IM4842-099
Nike Killshot 2 PRM
¥799
Nike Killshot 2 PRM 男子薄底运动鞋采用出众版型，巧妙融合复古风范。翻折鞋舌是 90 年代的经典风格，而低帮设计则源自 70 年代的传统。
其他细节
- 橡胶外底，增添复古魅力，铸就耐久抓地力
- 左脚后跟饰以“72”字样，结合右脚醒目耐克勾标志，彰显传统风范
- 可拆卸翻折鞋舌挡片
产品细节
- 显示颜色： 金属灰/橡皮暗褐/黑
- 款式： IM4842-099
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。