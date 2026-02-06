每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe 全明星科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬他的个人成就，以及他为球队赢得的冠军。

显示颜色： 黑/音速黄/浅清透蓝

款式： IO0296-010