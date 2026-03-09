Kobe 曼巴之年
Therma-FIT 科比男子加绒篮球圆领上衣
20% 折让
Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子加绒篮球圆领上衣出众演绎曼巴精神，彰显经典风范。搭载 Therma-FIT 技术，出众结构助你在球场内外保持温暖。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： HQ4698-010
匠心设计，舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
传承篮球风范
网眼表面设计，旨在向篮球队服致敬。内里柔软加绒，帮助畅享舒适温暖。
产品细节
- 衣袖饰有刺绣图案
- 罗纹袖口和下摆
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： HQ4698-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
