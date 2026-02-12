 
Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子加绒篮球圆领上衣 - 黑/大学红

Kobe 曼巴之年

Therma-FIT 科比男子加绒篮球圆领上衣

12% 折让

Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子加绒篮球圆领上衣出众演绎曼巴精神，彰显经典风范。搭载 Therma-FIT 技术，出众结构助你在球场内外保持温暖。


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4698-010

匠心设计，舒适保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

传承篮球风范

网眼表面设计，旨在向篮球队服致敬。内里柔软加绒，帮助畅享舒适温暖。

产品细节

  • 衣袖饰有刺绣图案
  • 罗纹袖口和下摆
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4698-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

