Kobe 曼巴之年
Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤
30% 折让
Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤采用匠心设计，焕新演绎曼巴精神。搭载 Therma-FIT 技术，出众结构助你在球场内外保持温暖。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： HQ4700-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 网眼表面和加绒内里，有助提升温暖效果
- 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感
- 侧边饰有刺绣蛇纹图案，致敬曼巴精神
产品细节
- 弹性裤管口
- 侧边口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
