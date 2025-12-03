 
Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克 - 黑/大学红

Kobe 曼巴之年

Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克

黑/大学红
帆白/黑

Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克采用优质缎面面料，旨在致敬科比·布莱恩特传奇般的决心。该夹克背面饰有刺绣曼巴蛇图案和 5 枚冠军戒指，并搭载 Therma-FIT 技术，助力抵御冷天。


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4696-010


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4696-010

Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克采用优质缎面面料，旨在致敬科比·布莱恩特传奇般的决心。该夹克背面饰有刺绣曼巴蛇图案和 5 枚冠军戒指，并搭载 Therma-FIT 技术，助力抵御冷天。

御寒设计

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。轻盈合成材质填充物结合绗缝里料，提升保暖效果，同时减轻滞重感。

匠心设计，抵御不良天气

该款夹克采用拒水缎面外层，有助应对潮湿天气。

产品细节

  • 衣领、袖口和下摆采用罗纹设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 正面口袋
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4696-010

