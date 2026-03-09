Kobe 曼巴之年
Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克
34% 折让
Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克采用优质缎面面料，旨在致敬科比·布莱恩特传奇般的决心。该夹克背面饰有刺绣曼巴蛇图案和 5 枚冠军戒指，并搭载 Therma-FIT 技术，助力抵御冷天。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： HQ4696-010
御寒设计
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。轻盈合成材质填充物结合绗缝里料，提升保暖效果，同时减轻滞重感。
匠心设计，抵御不良天气
该款夹克采用拒水缎面外层，有助应对潮湿天气。
产品细节
- 衣领、袖口和下摆采用罗纹设计
- 全长拉链开襟设计
- 正面口袋
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
