Kobe
科比大童冬季款仿羊羔绒篮球长裤
26% 折让
Kobe 科比大童冬季款仿羊羔绒篮球长裤旨在致敬科比在球场内外的传奇历程。采用柔软仿羊羔绒面料结合顺滑梭织里料，助你在冷天畅享温暖舒适，专注应战。
- 显示颜色： 脉冲宝石蓝/铝蓝/白色
- 款式： IB2740-494
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 仿羊羔绒面料
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
