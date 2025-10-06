Kobe
科比大童拒水轻便型梭织篮球短裤
11% 折让
Kobe 科比大童拒水轻便型梭织篮球短裤，在训练升温之际帮助保持舒爽。 该梭织短裤采用轻盈拒水梭织面料，搭配网眼布里料，清爽舒适。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB7082-100
其他细节
- 网眼布里料，轻盈舒适
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
