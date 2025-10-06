 
Kobe 科比大童拒水轻便型梭织篮球短裤 - 白色

科比大童拒水轻便型梭织篮球短裤

Kobe 科比大童拒水轻便型梭织篮球短裤，在训练升温之际帮助保持舒爽。 该梭织短裤采用轻盈拒水梭织面料，搭配网眼布里料，清爽舒适。


其他细节

  • 网眼布里料，轻盈舒适
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB7082-100

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

