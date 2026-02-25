Kobe
科比大童（女孩）轻便型拒水梭织半身裙
20% 折让
穿上 Kobe 科比大童（女孩）轻便型拒水梭织半身裙，随时随地彰显曼巴精神。这款半身裙搭配弹性内置短裤，提升包覆效果，助你自在型动。
- 显示颜色： 安全橙
- 款式： II5336-819
其他细节
- 半身裙采用拒水梭织面料，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 轻盈内置短裤，帮助提升包覆效果
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。短裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 反光细节
- 可机洗
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
