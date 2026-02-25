穿上 Kobe 科比女子轻便型拒水梭织上衣，彰显曼巴精神。 该上衣质感轻盈，融入蛇纹图案和反光细节，为你打造醒目造型。 可调节下摆可束紧，也可自然垂下，缔造随性外观。

穿上 Kobe 科比女子轻便型拒水梭织上衣，彰显曼巴精神。 该上衣质感轻盈，融入蛇纹图案和反光细节，为你打造醒目造型。 可调节下摆可束紧，也可自然垂下，缔造随性外观。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。